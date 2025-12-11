Time выбрал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта

Журнал Time признал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта (ИИ).

«За то, что они положили начало эпохе мыслящих машин, за то, что поразили и обеспокоили человечество, за то, что преобразили настоящее и вышли за рамки возможного, Архитекторы ИИ признаны Человеком года 2025 по версии журнала Time»,— указано в публикации журнала.

На обложке журнала, которая оформлена в стиле фотографии «Обед на небоскребе», расположены глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли. Все они сидят на стальной балке, расположенной над городом.

Time традиционно называет «Человека года» в декабрьском номере с 1927 года. Редакция называет человека, группу людей или даже объект, которые наиболее существенно повлияли на события года. В 2024-м редакция журнала назвала «Человеком года» президента США Дональда Трампа.