Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Time выбрал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта

Журнал Time признал «Человеком года» архитекторов искусственного интеллекта (ИИ).

«За то, что они положили начало эпохе мыслящих машин, за то, что поразили и обеспокоили человечество, за то, что преобразили настоящее и вышли за рамки возможного, Архитекторы ИИ признаны Человеком года 2025 по версии журнала Time»,— указано в публикации журнала.

На обложке журнала, которая оформлена в стиле фотографии «Обед на небоскребе», расположены глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли. Все они сидят на стальной балке, расположенной над городом.

Time традиционно называет «Человека года» в декабрьском номере с 1927 года. Редакция называет человека, группу людей или даже объект, которые наиболее существенно повлияли на события года. В 2024-м редакция журнала назвала «Человеком года» президента США Дональда Трампа.

Новости компаний Все