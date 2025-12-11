Путин обсудил ситуацию в зоне СВО на совещании в Кремле

Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, где обсуждалась текущая обстановка в зоне СВО с акцентом на положение дел на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил, командующий Южной группировкой войск»,— сообщил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Кроме того, в кабинете президента в Кремле находился командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов, добавил он.