Председатель Яроблдумы подарил участнику «Елки желаний» робота

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий подарил 14-летнему жителю деревни Останково Любимского округа робота на пульте управления в рамках акции «Елка желаний», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в законодательном собрании региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господин Боровицкий вручил подарок мальчику в здании окружной администрации.

«Если дети больше радуются самим подаркам, то взрослым, как правило, большую радость доставляет возможность сделать ребенку приятное. Это добрая, трогательная и очень важная традиция — хотелось бы, чтобы все дети в нашей стране могли получить к Новому году тот подарок, о котором они мечтают»,— сказал председатель думы.

Михаил Боровицкий исполнит желание еще одного ребенка — 15-летней жительницы села Владимировка Акимовского района Запорожской области. Ей он подарит гитару.

Президент Владимир Путин дал старт акции 3 декабря на форуме «Мы вместе». В этот же день губернатор Ярославской области Михаил Евраев и члены правительства сняли шары с новогодними желаниями детей. Михаил Боровицкий открыл акцию в областной думе, сняв с елки шары с желаниями двух детей.

Алла Чижова