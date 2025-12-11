В пермской арт-резиденции появятся коворкинг, кафе и гончарная мастерская

В следующем году в Пермской арт-резиденции откроют новое пространство площадью 187 кв. м. Там разместятся лекционный зал (коворкинг), место для мастер-классов, а также гончарная мастерская и кафе. Об этом «Новому компаньону» рассказала руководитель Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий Ольга Романова.

Также в 2026 году планируется благоустройство дворовой территории арт-резиденции. Ожидается, что в обновленном пространстве будут проводить концерты, фестивали, художественные пленэры. На август уже запланирована выставка керамистов под открытым небом. Расширение резиденции в новом году продолжится, в частности там оборудуют комнату для деловых встреч.

Пермская арт-резиденция — постоянно действующее, специально оборудованное место для художников, музыкантов и других деятелей современного творчества. На базе резиденции проводятся творческие вечера, театральные постановки, выставки, мастер-классы и другие творческие мероприятия. Учреждение находится в ведомстве МБУК «Пермская дирекция» (ранее — МАУ «Агентство социокультурных проектов»).