В Чапаевске с администрации взыскали 40 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укуса собаки

В Чапаевске суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с городской администрации в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Согласно информации надзорного ведомства, в августе безнадзорная собака напала на мальчика. Несовершеннолетний обратился в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Руфия Кутляева