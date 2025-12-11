Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чапаевске с администрации взыскали 40 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укуса собаки

В Чапаевске суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с городской администрации в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, в августе безнадзорная собака напала на мальчика. Несовершеннолетний обратился в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

