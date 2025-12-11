Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра повесток

Появившиеся в интернете сообщения о взломе Реестра воинского учета не соответствует действительности, заявили в Минобороны РФ. Сегодня в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру компании «Микорд», занимающейся разработкой реестра. Сайт компании на данный момент недоступен, на нем «ведутся технические работы».

Как сообщили в Минобороны, реестр функционирует в штатном режиме. Он уже неоднократно подвергался хакерским атакам, но все они были пресечены. Утечку данных граждан из реестра ведомство исключает.

Реестр воинского учета заработал в тестовом режиме осенью 2024 года, а с мая 2025-го — в полноценном.