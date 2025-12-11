РСПП включил ММК в число лучших по ESG-индексу в 2025 году

По итогам 2025 года Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из лидеров среди российских компаний в ESG-индексах «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Всего в список вошли 36 организаций, сообщает пресс-служба ММК.

Индекс «Ответственность и открытость» оценивает объем и качество публичной нефинансовой отчетности, а «Вектор устойчивого развития» демонстрирует динамику показателей социально-экономической и экологической результативности, а также и системность подхода компании к управлению в сфере устойчивого развития.

Всего в расчет индексов вошли 84 компании, которые распределили на четыре категории — А, В, В+ и С. В первую группу включили ММК по двум индексам.