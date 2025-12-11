В Оренбуржье директору школы внесли представление из-за отсутствия учебной литературы для учащихся

Прокуратура Медногорска внесла директору школы представление. Руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации ведомства, учащиеся 8, 10 и 11 классов не были обеспечены учебной литературой по предметам «География», «Алгебра», «Химия» и «Иностранный язык». Отсутствие бесплатных учебников нарушало права воспитанников учреждения.

Учебная литература в полном объеме была доведена до образовательной организации.

Руфия Кутляева