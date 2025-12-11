Расширение проспекта Стачки в Ростове может начаться в 2026 году

В Ростове-на-Дону в трехлетний бюджет планируется включить программу по ремонту и строительству дорог, включая реконструкцию основных магистралей и мостов. Одним из ключевых проектов станет расширение пр. Стачки, от ул. Зорге до пер. Мастерового. Работы планируют начать в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель городской Думы Лидия Новосельцева.

В 2026 году 111 млн руб. планируют направить на проект капитального ремонта пять городских путепроводов по пр. Сиверса, улицам Неклиновской, Нозадзе, Сарьяна и Черевичкина.

Кроме этого, в планах на следующий год стоит ремонт 29 городских дорожных объектов и проектирование систем ливневой канализации Бассейна №1.

В 2027 году, по информации госпожи Новосельцевой, предстоит разработать проект ливневой канализации Бассейна №5 и построить новую развязку в створе пл. 5-го Донского корпуса.

Наталья Белоштейн