С опорой на провод

В России рекордно вырос спрос на подключение проводного интернета. Все из-за сбоев связи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «ТМТ Консалтинг». По данным аналитиков, в третьем квартале абонентов проводного интернета стало больше на 500 тыс. Это максимум за последние 15 лет. О повышенном интересе к такому способу связи также сообщают в Ростелекоме и МТС.

В основном, власти отключают мобильный интернет в Подмосковье, а также в южных регионах и за Уралом, говорит телеком-аналитик, автор проекта Abloud_62 Алексей Бойко: «Где-то сеть отключается полностью, где-то вводятся так называемые белые списки, которые не могут заменить обычный интернет. Поэтому сейчас обострился спрос на любые альтернативы мобильному доступу. Самым простым бюджетным и доступным является фиксированный. Некоторые пытаются решить проблему спутниковым или смотрит в сторону еще каких-то решений.

Раньше людям было достаточно купить роутер, куда можно вставить СИМ-карту, сейчас требуется другой способ — получение интернета по проводу (витой паре) или с помощью оптоволокна. Что касается разницы в ценах, безусловно, она может быть значительной, то есть одно дело — многоквартирный дом, где подключение нового абонента оператору практически ничего не стоит, другое — это когда человек находится в поселке. Стоимость прокладки такой линии может составлять от десятка тысяч до миллионов рублей. В таком случае лучше проводить линию до поселка коллективными усилиями».

Тенденция продолжится и в 2026 году, полагает президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко. По его словам, вместе со спросом на проводной интернет, также будут расти и тарифы на его подключение: «Бизнес интернет-провайдера устроен на том, что он покупает внешний канал у вышестоящего оператора. Если количество абонентов растет, он должен увеличить канал. И это большие деньги, стоимость может доходить до 1 млн руб. в месяц. Цена на услуги тоже будет повышаться. Даже у крупных операторов нет средств, кредитные деньги у них закончились. Обычно изменения в тарифах происходят перед новым годом.

Сложнее всего подключить интернет в Московской области, особенно в малых поселках и СНТ. Оператору это невыгодно, его затраты не окупятся. Самый недорогой способ, провести провод по действующим опорам. Но "Россети" тоже повышают цены. Из-за этого операторы просто не будут там работать».

По оценкам компании «ТМТ Консалтинг, на конец ноября в России было около 38,5 млн домохозяйств, подключенных к проводному интернету.

Никита Путятин