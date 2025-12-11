В Самаре возбудили дело из-за отключения воды на Заводском шоссе

ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) привлечено к ответственности за неоднократное отключение холодной воды в жилых домах Самары. Прокуратура выявила нарушения в обеспечении населения коммунальными услугами на Заводском шоссе. Об этом сообщает контрольный орган.

По данным прокуратуры, в течение месяца компания дважды отключала холодную воду в 11 многоквартирных домах для проведения ремонтных работ. Каждый раз жители домов оставались без водоснабжения в течение 11 часов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление ООО «СКС» и возбудила административное дело по статье 7.23 ч. 2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Георгий Портнов