Комиссия ЗакСа обсудит проблему с неработающей оплатой проезда банковскими картами

Комиссия по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрит пути решения проблемы с невозможностью оплатить проезд в городском общественном транспорте банковской картой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Петербурга от «Единой России» Андрей Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Рябоконь рассказал, что в последнее время участились обращения от горожан, которые сообщают, что функция оплаты проезда банковской карты не доступна из-за неисправности валидатора.

«Я направил запрос в городской комитет по транспорту. Полученный ответ меня озадачил: пассажиру в такой ситуации предлагают либо найти другой способ оплаты, либо покинуть транспорт. При этом комитет не планирует возвращать прием наличных»,— написал депутат.

По мнению господина Рябоконя такая позиция Смольного недопустима. Парламентарий также отметил, что поднятый вопрос остро актуален для гостей города, которые не пользуются постоянно действующими проездными документами.

Артемий Чулков