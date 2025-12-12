Суд оценил актерское мастерство

Союз театральных деятелей Башкирии проиграл суд Союзу театральных деятелей России. Летом этого года федеральная общественная организация, проведя ревизию, узнала, что ее башкирский филиал четыре года назад продал часть Дома актера на улице Пушкина в Уфе ради погашения кредиторской задолженности. В суде представитель федерального СТД заявил, что организация не была в курсе сделки, поэтому попросил признать ее недействительной. Арбитражный суд Башкирии с исковыми требованиями согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажу части Дома актера в Уфе не поддержали в Союзе театральных деятелей России

Фото: Булат Баширов Продажу части Дома актера в Уфе не поддержали в Союзе театральных деятелей России

Фото: Булат Баширов

Союз театральных деятелей России опротестовал сделку, совершенную региональным отделением организации, по продаже части здания в Доме актера на улице Пушкина в Уфе. Арбитражный суд Башкирии признал продажу доли в здании недействительной сделкой и обязал башкирское отделение Союза театральных деятелей вернуть покупателю 2,3 млн руб.

Здание Дома актера в Уфе было открыто в 1970 году. В нем, по данным открытых источников, есть зрительный зал на 300 мест, гримерные, библиотека, конференц-зал, кафе «Своя публика», театр «Сад на Пушкина».

Как следует из материалов дела, в 2021 году реготделение СТД задолжало ООО «Айри-ресто» 2 млн руб. Из-за долга на счета общественной организации был наложен арест и введен запрет регистрационных действий. Чтобы погасить задолженность в июне 2021 года правление республиканского отделения СТД решило продать часть здания Дома актера в Уфе. По договору купли-продажи от июля того же года 1/65 доли в праве общей долевой собственности на пятиэтажное здание общей площадью 2,6 тыс. кв. м перешли ООО «Бэстгрупп». По условиям договора покупатель обязался перечислить 2,3 млн руб. на счет Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, который вел исполнительное производство в отношении Союза театральных деятелей Башкирии.

Союз театральных деятелей России узнал о сделке после проверки реготделения, проведенной ревизионной комиссией союза в июне этого года.

ООО «Бэстгрупп», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в июне 2021 года в селе Пришиб Благоварского района. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредители — Руслан Хайруллин и Рустем Сабитов (по 50%). Специализация компании — розничная торговля продуктами в магазинах и общественное питание. Финансовая отчетность компании не опубликована.

По мнению истца, «сделка содержит пороки, влекущие ее недействительность». Как пояснил представитель СТД в суде, председатель реготделения не вправе самостоятельно, без согласия головной организации заключать договоры купли-продажи, «которые могут привести к утрате права на имущество отделения». А в 2021 году представители СТД не присутствовали на заседании правления регионального филиала организации, заявил истец.

В Союзе театральных деятелей Башкирии с претензиями не согласились. Истец, отметили в региональном отделении, не является собственником спорного имущества, поэтому его права не были нарушены.

«Бэстгрупп» в своем отзыве отметил, что «при покупке доли проявлена должная степень добросовестности и осмотрительности», а также обратил внимание на пропуск срока исковой давности. СТД России, по мнению компании, должен был узнать о спорной сделке в 2022 году из годового бухгалтерского баланса регионального отделения или его ежегодного годового отчета об исполнении бюджета.

Арбитражный суд Башкирии, удовлетворяя иск, отметил, что СТД узнал о сделке только летом этого года, так как раньше региональное отделение не извещало о ней центральный аппарат организации, а из отчетных документов об этом узнать было нельзя «поскольку объект недвижимости не был исключен из основных средств отделения». По сути спора суд заявил, «собственником закрепленного за его региональными отделениями имущества является СТД РФ» и без его согласия распоряжаться активами никто не вправе.

Кроме того, суд поставил под сомнение стоимость спорной доли в здании, расположенном на «красной линии» в историческом центре Уфы, а также обратил внимание на действия «Бэстгрупп». Компания, по его мнению, должна была «проявить должную осмотрительность и запросить необходимые документы».

В Союзе театральных деятелей России на запрос «Ъ» вчера не ответили.

По номерам телефонов республиканского отделения СТД дозвониться не удалось.

Контактов «Бэстгрупп» нет в открытом доступе.

«Решение суда в целом опирается на верную правовую конструкцию. Имущество регионального отделения действительно принадлежит общественной организации в целом, а распоряжение недвижимостью без разрешения компетентного органа неизбежно ведет к недействительности сделки. Вместе с тем в мотивировочной части решения можно отметить ряд неточных и декларативных выводов, например, в части оценки «должной осмотрительности» покупателя, которые вряд ли повлияют на устойчивость решения в апелляции»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов