В Оренбуржье возбудили дело по факту обнаружения в реке тел двух малолетних детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей в Абдулино. Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четверг, 11 декабря, около 16:00 (MSK+2) в реке Тирис были обнаружены тела двоих детей в возрасте восьми и одиннадцати лет. По предварительным данным, дети провалились под лед.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Место происшествия осмотрено, назначены соответствующие экспертизы. Выполняются мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего. В прокуратуре проводят проверку по данному факту.

Руфия Кутляева