Цены на детские консервы, яйца и огурцы выросли на Ставрополье

Северо-Кавказстат зафиксировал рост цен на ключевые продукты в Ставропольском крае за неделю со 2 по 8 декабря 2025 года. Куриные яйца подорожали на 3 рубля до 94 руб. за десяток, что дает прибавку в 2,5%. Свежие огурцы прибавили 3,6% и достигли 190 руб. за килограмм. Мясные консервы для детей показали самый заметный скачок — плюс 21 руб., или 1,8%, до 1203 руб. за килограмм.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Колбасы лидируют среди подешевевших товаров. Полукопченые и варено-копченые сорта снизились на 13 руб. до 674 руб. за килограмм, то есть на 2%. Вареная колбаса подешевела на 4 руб. до 550 руб. за килограмм, а подсолнечное масло потеряло 2 руб. и стоит теперь 156 руб. за литр, минус 1,1%. Овощи тоже дешевеют: помидоры упали на 3,7% до 206 руб. за килограмм, капуста снизилась на 2,8% до 35 руб., свекла — на 2,4% до 37 руб.

Топливо движется в разные стороны. Бензин АИ-92 подешевел на 0,1% до 62 руб. за литр, АИ-95 потерял 0,5% и стоит 68 руб. АИ-98 и премиум-бензин подорожали на 0,1% до 90 руб., дизтопливо выросло на 0,2% до 72 руб. за литр. В непродовольственных товарах детские футболки прибавили 1,8%, стиральный порошок подешевел на 3,7%, мужские носки — на 1,6%, зубные щетки — на 1,2%.

Гостиницы четырех- и пятизвездочного класса подорожали на 1,2% — сутки обойдутся в 3090 руб. Хостелы стали доступнее на 3,1%, цена за ночь — 911 руб. Эти данные Северо-Кавказстат публикует еженедельно на основе мониторинга розничных цен в регионе. Тенденции повторяют прошлые недели: в конце ноября яйца стоили 74 руб. за десяток с ростом 1,21%, огурцы — 154 руб. плюс 4,83%, консервы для детей уже приближались к 1203 руб.

Рост цен на яйца и огурцы связан с сезонным спросом перед Новым годом и погодными факторами в Северном Кавказе. Прошлые отчеты показывают скачки: в октябре яйца прибавили 2,4% до 84 руб., огурцы колебались от минуса 2% до плюса 6,16%. Детские консервы растут стабильно — плюс 1,76–1,8% за отчетный период. Снижение на колбасы и масло отражает стабилизацию поставок, а топливо реагирует на федеральные котировки. Жители Ставрополья отмечают, что общая инфляция на продукты держится около 0,2–0,9% в месяц, минимальный набор стоит 24 845 руб.

Станислав Маслаков