В Железноводске отказались от новогодних салютов

В Железноводске участились случаи травмирования местных жителей из-за небезопасной пиротехники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгения Бакулина.

Власти инициировали проверки торговых точек, чтобы пресечь незаконную торговлю. Кроме того, было принято решение отказаться от масштабных салютов и направить средства военнослужащим специальной военной операции.

«Я против приобретения пиротехнической продукции. Я считаю, что сегодня правильней и целесообразней помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции», — написал Евгений Бакулин.

