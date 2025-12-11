В Самаре юрист застройщика, осужденный за попытку подкупить ФСБ и ГРУ, обжаловал приговор

Самарский областной суд начал рассматривать жалобы на приговор юристу ООО «ТехноСтройГрупп-1» (занимается строительством жилых и нежилых зданий) Андрею Осипову и его сообщнику Сергею Пичугину. Ранее юрист был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ). Его соучастника судили за попытку мошенничества. Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат Дмитрий Курмаев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Здание Самарского областного суда, где рассматриваются жалобы на приговор юристу ООО «ТехноСтройГрупп-1» Андрею Осипову и его сообщнику Сергею Пичугину

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый действовал в интересах компании и передал сотрудникам ФСБ и ГРУ многомиллионное незаконное вознаграждение. Юриста задержали на парковке у ТК «Гуд’ОК».

Андрей Осипов признался в содеянном, написал явку с повинной и рассказал, что собирался дать от лица компании еще одно незаконное вознаграждение — сотрудникам налоговой службы. Предполагалось, что за это сумма взысканий с компании будет снижена.

В преступной схеме вместе с юристом участвовал сообщник Сергей Пичугин. В апреле 2025 года Железнодорожный районный суд Самары приговорил Андрея Осипова к шести годам лишения свободы. Сергей Пичугин получил четыре года.

Все стороны подали жалобы на приговор. Первое заседание по делу прошло в облсуде 10 декабря. Процесс продолжится 22 числа.

