Смолы для автомобильных покрышек начали производить в Красноярском крае

Сибирский лесохимический завод (входит в состав биохимического холдинга «Оргхим»), расположенный в Лесосибирске Красноярского края, освоил производство фенолтерпеновых смол. Компонент используется для изготовления автомобильной резины. Планируемая мощность производства — 120 т продукции в год, выйти на этот показатель планируется к 2026 году.

За четыре года предприятие намерено занять более половины российского рынка фенолтерпеновых смол. В последующем завод намерен полностью заместить импортную продукцию. В настоящее время в России отсутствует подобное производство, сообщили в компании.

«Наш завод – единственный, кто выпускает фенолтерпеновые смолы в России, и мы готовы наращивать объемы, чтобы полностью закрыть потребности отечественных производителей шин», – подчеркнул генеральный директор БХХ «Оргхим» Николай Ходов.

Для создания производственной линии предприятию предоставлен льготный заем в размере 100 млн руб., рассказали в министерстве промышленности и торговли Красноярского края. Общий объем инвестиций в проект составляет 126,6 млн руб., из которых 26,6 млн руб. – собственные средства предприятия.

Сибирский лесохимический завод (АО «СЛХЗ») основан в 2009 году в Красноярском крае. Компания специализируется на производстве химических продуктов. В 2024 году выручка предприятия выросла на 13,2 % до 138,7 млн руб., а чистая прибыль составила 4,6 млн руб. против убытка в предыдущие годы.

Лолита Белова