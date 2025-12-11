Более 800 тонн чистой соли использовали на федеральной трассе в Удмуртии

В Удмуртии израсходовали 817 тонн чистой соли на содержание федеральных автодорог Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к Ижевску, М-12 «Восток» общей протяженностью 310 км. Это 10% от общего числа запасов, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«В качестве противогололедного реагента на федеральной автодороге Удмуртии используются чистые хлориды. Работа с чистой солью показала свою эффективность в борьбе со скользкостью. Также этот метод более экологичен и менее затратен, чем обработка пескосоляной смесью»,— говорится в сообщении.

В целом за трассами следят 42 единицы дорожной техники, включая 16 комбинированных дорожных машин. Установлено 10 комплексных постов дорожного метеоконтроля для оценки состояния на трассах в режиме реального времени. Запасы противогололедных материалов — 7,5 тыс. тонн соли — хранятся на четырех производственных базах. В «Волго-Вятскуправтодоре» добавили, что подрядчик располагает запасами холодного асфальтобетона для оперативного устранения дефектов на дорогах.