В России пресекли мошеннические схемы с «Пушкинской картой» на 200 млн рублей

С начала года в России провели проверку более 20 млн транзакций по «Пушкинской карте» на сумму около 10 млрд руб. Специалисты предотвратили мошеннические схемы на 200 млн руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По словам господина Григоренко, для борьбы с мошенниками запущен защищенный механизм оплаты по «Пушкинской карте». «Обеспечена интеграция с ФНС для верификации организаций-исполнителей»,— сказал он. Кроме того, теперь действует двойная система подтверждения переводов с использованием уникального идентификатора.

Проект «Пушкинская карта» был запущен в августе 2021 года. На карте лежит 5 тыс. руб., которые молодые люди до 22 лет могут в течение года потратить на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется 1 января каждого года или после первого выпуска.