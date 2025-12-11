Председатель СКР затребовал доклад об обстоятельствах ЧП на территории пермского политеха

Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств гибели людей при взрыве в лаборатории, расположенной на территории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Пермского края

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории, арендуемой частной компанией и расположенной на территории ПНИПУ. В ходе испытания оборудования одна из деталей не выдержала нагрузки и разрушилась. Осколками были травмированы люди, которые находились в комнате управления. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще трое человек пострадали.

Следствием установлено, что инцидент произошел в ангаре, принадлежащем учебному заведению, но арендованном юридическими лицами для проведения испытаний оборудования. СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.