Axios: силы безопасности в Газе возглавит американский генерал

Администрация президента США Дональда Трампа планирует назначить командующим Международными силами стабилизации (МСС) в Газе американского генерал-майора. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на одного американского и двух израильских чиновников.

По данным издания, такую информацию премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильским официальным лицам передал постоянный представитель США при ООН Майк Уолц, посетивший Израиль на этой неделе. Стороны обсудили возможные составы МСС, Совета мира и палестинского комитета по управлению сектором Газа. Тем не менее американский источник издания отметил, что «окончательных решений принято не было».

17 ноября Совет Безопасности ООН принял предложенную Вашингтоном резолюцию о создании МСС и Совета мира в секторе Газа. Последний описывается как переходный механизм, который займется координацией безопасности, гуманитарного реагирования и восстановления Газы. Дональд Трамп заявлял, что лично возглавит Совет мира.

10 декабря президент США заявил журналистам, что планирует в начале следующего года объявить о том, какие мировые лидеры войдут в состав Совета мира в Газе.

Ярослав Фокин