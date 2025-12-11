Премьер-министр Болгарии отправил правительство в отставку

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков отправил правительство в отставку. Накануне в крупных городах страны прошли массовые акции протеста с требованием отставки кабинета министров.

Росен Желязков заявил, что его правительство прислушивается к требованию протестующих. «Как предписывает конституция, власть исходит от народа. Мы слышим голос граждан, протестующих против правительства», — сказал Росен Желязков (цитата по Vesti.bg).

«Кабинет был сформирован различными партиями, объединенными на европейском пути. Болгария должна быть вместе со странами, которые построили самый стабильный союз — ЕС»,— добавил господин Желязков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росен Желязков

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Росен Желязков

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Заявление об отставке кабмина Росен Желязков сделал в Национальном собрании Болгарии (парламент страны) перед началом шестого голосования по вотуму недоверия правительству.

Прошедшие 10 декабря акции протеста собрали сотни тысяч граждан. Собравшиеся выражали несогласие с проектом бюджета на 2026 год. Они требовали отставки правительства, досрочных парламентских выборов, смены модели управления страной, усиления борьбы с коррупцией.