В Совфеде предложили разработать закон о кадетском образовании

Вице-спикер Совета федерации Юрий Воробьев предложил создать закон о кадетском образовании. Основой для создания документа он предложил сделать проект указа президента о госполитике в сфере кадетского образования — его разработка идет с февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Воробьев (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Воробьев (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Он несет особый идеологический посыл и впоследствии может стать прологом к принятию базового федерального закона, регулирующего кадетство в стране»,— сказал господин Воробьев на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан на тему «О развитии кадетского образования в РФ».

Он добавил, что участники сегодняшнего заседания выйдут с предложением о разработке документа к руководству Совфеда и Госдумы. Какие именно положения предлагается внести в закон — он не сообщил.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, выступая на заседании, указывала, что закон о кадетском образовании должен помочь получить качественное образование «трудным ребятам». По ее словам, в готовящееся «поручение президента» был добавлен пункт о «трудных подростках», в деятельности которых есть «некоторые аспекты, которые касаются безопасности страны». «Чтобы закон о кадетском образовании позволял, чтобы эти трудные ребята тоже могли обучаться, получать образование»,— сказала она.

Сейчас в России действуют 5 тыс. кадетских образовательных учреждений и классов, среди них заведения ФСБ, МВД, Росгвардии, СКР и Минкультуры. В них учатся более 700 тыс. кадетов.

Полина Мотызлевская, Степан Мельчаков