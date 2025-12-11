В Челябинске отменили очередной авиарейс в Москву из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Челябинска 11 декабря отменили вечерний самолет в Москву. Ранее запретили вылет двух утренних рейсов. Причиной стали ограничения на прием авиарейсов, которые действовали ночью в «Шереметьево» из-за угрозы атаки беспилотников. Информация об этом размещена в онлайн-табло.

Вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Челябинска в столицу был запанирован в 19:30.

Утром 11 декабря также отменили два самолета «Аэрофлота» в Москву. Первый должен был отправиться в 6:05. Сначала его перенесли на 7:05, а позже и вовсе отменили. Второй рейс был запланирован на 12:30.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ночью 11 декабря в московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были введены временные ограничения на прием и отправление авиарейсов из-за угрозы атак беспилотников. Утром, около восьми часов утра, запрет сняли, однако позднее его снова назначили во «Внуково» и «Домодедово».