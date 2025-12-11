Двух уфимцев приговорили к 9 и 11 годам колонии за мошенничество с жильем

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил их к девяти и 11 годам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это Андрей Чистяков и Леонид Ивин.

Установлено, что в 2017–2022 годы фигуранты уголовного дела предлагали гражданам займы под залог жилья. Для привлечения потенциальных клиентов они активно рекламировали свою деятельность и арендовали офис в Уфе. Подсудимые обманом убеждали потерпевших заключить договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащих им квартир, обещая после погашения задолженности вернуть права на них. Но даже после выплаты потерпевшими долга и процентов они не возвращали квартиры.

От действий соучастников пострадали семь человек, которым причинен ущерб на сумму более 18 млн руб.

Майя Иванова