Филимонов: похоронный бизнес в Вологодской области перейдет под контроль региона

В Вологодской области похоронный бизнес перейдет под управление региональных властей, заявил губернатор области Георгий Филимонов. Решение было принято им после того, как стало известно о «недопустимых действиях» ритуальной организации при захоронении участника СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Выяснилось, что на фоне существующего порядка бесплатного захоронения погибших участников СВО ритуальная организация брала плату с родственников за сопутствующие услуги»,— написал Георгий Филимонов в Telegram-канале. Этот случай он назвал «вопиющим».

Губернатор сообщил, что с 1 января 2026 года вся похоронная сфера региона будет унифицирована и перейдет под контроль областного Главного управления по похоронному делу. Как объяснил господин Филимонов, принимаемая мера должна «декриминализировать сферу, сделать ее прозрачной и не допускать наживы коммерсантов на трагедиях».

Степан Мельчаков