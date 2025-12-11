Топ-5 рабочих профессий возглавит спрос на Ставрополье к 2031 году

Министерство труда и социальной защиты Ставропольского края опубликовало прогноз кадровых нужд на период до 2031 года. Водитель автомобиля, овощевод, оператор котельной, тракторист-машинист сельхозпроизводства и повар возглавили список из пяти самых востребованных специальностей. Далее идут подсобные рабочие, уборщики производственных помещений, трактористы, грузчики и продавцы продовольственных товаров.

Эксперт Северо-Кавказского федерального университета Евгения Кривокора, кандидат экономических наук и доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда, связывает этот тренд с аграрной структурой региона. Спрос растет из-за реальных нужд экономики: Ставрополье делает ставку на сельское хозяйство, промышленность и инфраструктуру. Прогноз составили на основе мониторинга 4594 организаций по всем муниципалитетам и 25 видам экономической деятельности. Из них лишь 780 — крупный и средний бизнес, остальные — малые предприятия и ИП.

Общая потребность в рабочих кадрах к 2031 году достигнет 6370 человек. Евгения Кривокора подчеркивает дисбаланс: система среднего профессионального образования (СПО) не поспевает за спросом. Молодежь предпочитает офисные профессии с четкой карьерой, а работодатели хотят сразу готовых специалистов. Это усиливает дефицит в ключевых отраслях.

Аналогичные тренды фиксировали раньше: в 2024 году. Евгения Кривокора предлагает комплексные меры. Нужно усилить профориентацию в школах, обновить программы СПО под нужды бизнеса и улучшить условия труда. Работодатели должны активнее участвовать в обучении: инвестировать в практику и стажировки. Без этого аграрная экономика края столкнется с кадровым голодом, несмотря на стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Спрос на рабочих сохранится высоким — они обеспечивают основу производства в Ставропольском крае.

Станислав Маслаков