Трое жителей Татарстана подозреваются в организации проституции

В Татарстане задержали троих местных жителей, которым вменяется организация занятия проституцией на территории Елабужского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в 2017 году жительница Набережных Челнов создала сеть для оказания интим-услуг, используя притоны и гостиницы. Двое других фигурантов вовлекали женщин в проституцию, применяя насилие и угрозы.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу. Помимо них, к ответственности привлекаются еще трое «диспетчеров», которые принимали заказанные клиентами услуги.

Обстоятельства дела выясняются.

Анна Кайдалова