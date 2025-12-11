Новогодний бюджет россиян вырос на 13% до 37 тыс. рублей

Средний новогодний бюджет россиян в этом году составит около 37,3 тыс. руб. (+13% год к году), а самым желаемым подарком для граждан стали деньги. Это следует из отчета группы «Деловые решения и технологии» (ДРТ), с которым ознакомился “Ъ”.

По данным опроса среди 1,6 тыс. респондентов, проведенного аналитиками ДРТ, больше всего материальных затрат приходится на новогодний стол (44% от всех расходов), а 40% новогоднего бюджета опрошенные тратят на подарки. Оставшиеся средства уходят на развлечения и досуг (16%).

Большинство респондентов хотят получить в подарок деньги (56%), но лишь 29% опрошенных планируют их подарить. На втором месте по востребованности среди новогодних подарков — товары для дома (39%), а на третьем — электроника (33%). Также респонденты надеются получить в новогоднюю ночь подарочные карты или сертификаты (30%) и косметику с парфюмерией (29%).

Среди опрошенных женщин 46% хотят получить подарок, полезный в быту, а 44% респондентов ответили, что будут рады косметике. Для мужчин самым востребованным подарком является электроника (42%), но лишь 1/5 опрошенных женщин планирует такой сюрприз.

Группа ДРТ исследовала новогодние траты россиян, поделив опрошенных на поколения. Так, больше всего в новогодние праздники планируют потратить миллениалы (с 1981 по 1996 год) — 42 тыс. руб. На втором месте зумеры (после 1997 года), их бюджет составил 39,7 тыс. руб. Третье место заняло поколение X (с 1965 по 1980 год), рассчитывая потратить около 33,4 тыс. Самые скромные траты планируются у беби-бумеров (до 1965 года) — 31,5 тыс. руб.

Более половины опрошенных планируют отметить Новый год за счет своих текущих доходов (56%), 34% респондентов отложили средства заранее. 12% граждан собираются брать кредит, чтобы отметить предстоящие новогодние праздники.