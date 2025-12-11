Ульяновское УФСБ совместно с коллегами из Коми пресекло незаконную миграцию

Сотрудники управления ФСБ России по Ульяновской области совместно с УФСБ Республики Коми пресекли противоправную деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, причастного к организации незаконной миграции. Об этом в четверг сообщило ульяновское УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный житель Комсомольска-на-Амуре совместно с неустановленными лицами организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации нескольких иностранных граждан путем оказания услуги по оформлению фиктивных ходатайств о привлечении их как высококвалифицированных специалистов за денежное вознаграждение. Следственным отделом УФСБ в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, от пяти до 10 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск