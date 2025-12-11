Нижегородские депутаты просят внести сервис платных парковок в «белый список»

Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде необходимо внести в «белый список» ресурсов, которые доступны при ограничении работы мобильного интернета, считают в гордуме. Вопрос инициировал депутат Кирилл Карташев на заседании комиссии по соцполитике 11 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор департамента транспорта Андрей Житников пообещал проработать его и по итогам доложить депутатам.

Комиссия поддержала сегодня изменения в положение о платных парковках. Его приводят в соответствие с недавно принятым законом области: многодетные семьи смогут бесплатно парковать на платных парковках все автомобили семьи, а не один, как было ранее.

В свою очередь депутат Роман Пономаренко попросил разрешить инвалидам бесплатно парковаться на платных парковках. Ему поступает много обращений, и он сам сталкивается с тем, что на дорогах заставляют места, предусмотренные для людей с инвалидностью. И тогда остается два варианта: либо вставать на платной парковке, либо где-то далеко от нужного объекта. Андрей Житников также пообещал взять вопрос в проработку.

Галина Шамберина