В Петербурге завершили двухлетнюю модернизацию насосной станции «Гаванская»
Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили шедшую с 2023 года комплексную модернизацию повысительной насосной станции (ПНС) «Гаванская» на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
В ходе работ заменили все четыре насосных агрегата, обновили трубопроводы, запорную арматуру и обратные клапаны. Кроме того, были полностью заменены щиты электропитания и кабельные линии.
ПНС «Гаванская» работает с 1964 года и обеспечивает водоснабжение более чем 50 тыс. жителей. Модернизация велась остановки станции, сейчас на объекте идут пусконаладочные работы.