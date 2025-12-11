В Петербурге завершили двухлетнюю модернизацию насосной станции «Гаванская»

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили шедшую с 2023 года комплексную модернизацию повысительной насосной станции (ПНС) «Гаванская» на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В ходе работ заменили все четыре насосных агрегата, обновили трубопроводы, запорную арматуру и обратные клапаны. Кроме того, были полностью заменены щиты электропитания и кабельные линии.

ПНС «Гаванская» работает с 1964 года и обеспечивает водоснабжение более чем 50 тыс. жителей. Модернизация велась остановки станции, сейчас на объекте идут пусконаладочные работы.

Артемий Чулков