Bloomberg: ЕС может отсрочить запрет на автомобили с ДВС

Европейский союз может отсрочить введение полного запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Соответствующее решение может быть официально объявлено уже на следующей неделе, утверждает агентство.

Нынешняя стратегия развития транспорта ЕС предусматривает полный отказ от автомобилей с ДВС с 2035 года. Но руководители автоконцернов и представители правительств многих стран ЕС настаивают на том, что эта стратегия слишком агрессивна и приведет к серьезным убыткам для европейских производителей. Под их давлением Еврокомиссия якобы согласилась пойти на уступки.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия готова продлить разрешение на продажи гибридных автомобилей и транспортных средств с увеличенным запасом хода вплоть до 2040 года. Однако, по данным источников Bloomberg, это будет возможно только при условии, что такие авто будут работать на усовершенствованном биотопливе и так называемом электротопливе, изготовленном с использованием уловленного CO2 и возобновляемой электроэнергии. Точные технические требования к этим автомобилям еще обсуждаются, уточняет Bloomberg.

Кирилл Сарханянц