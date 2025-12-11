В Самаре экс-работника прокуратуры обвинили в участии в экстремистском футбольном сообществе

В Самаре арестован бывший сотрудник прокуратуры Сергей Рязанцев, подозреваемый в связях с неформальным молодежным объединением футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., признано экстремистским и запрещено в России). Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

31-летний Сергей Рязанцев не признает свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.

Ранее были задержаны трое других предполагаемых участников запрещенного сообщества, включая 34-летнего жителя Самары с судимостью за двойное убийство. По версии следствия, они занимались вербовкой новых сторонников и распространением символики движения.

Георгий Портнов