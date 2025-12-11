В Оренбуржье, Самарской и Ульяновской областях таможней возбуждено 3210 дел

За 11 месяцев Самарская таможня возбудила 3,184 тыс. дел об административных правонарушениях и 26 уголовных дел на территории трех регионов: Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Самарской области сумма назначенных наказаний составила 88,1 млн руб. по 2,254 тыс. делам об административных правонарушениях. В Оренбуржье сумма нарушений составила 139,5 млн руб. по 774 делам. В Ульяновской области — 1,9 млн руб. по 156 делам.

К основным правонарушениям относятся: несвоевременное представление в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров, недекларирование или недостоверное декларирование товаров, а также денег, несоблюдение запретов и ограничений как на ввоз, так и на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС.

Из 26 уголовных дел 9 возбуждены по фактам контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ, общий вес которых составил почти 45 кг. Основная часть была изъята в Оренбургской области — 44,6 кг. В Самарской области — 65,84 г.

Уголовные дела также возбуждены по фактам нарушений валютного законодательства, незаконного перемещения стратегически важных товаров, а также преступлений, связанных с неуплатой таможенных платежей.

Руфия Кутляева