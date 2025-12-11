Роспотребнадзор закрыл кафе в Батайске из-за массового отравления

В Батайске запретили работу кафе «Герлянда» после массового. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Принадлежащее индивидуальному предпринимателю заведение находится на улице Луначарского, дом 185А. В ходе проверки специалисты ведомства выявили многочисленные грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки составлен протокол о временном прекращении деятельности заведения. Материалы дела направлены в суд по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Гражданам в случае употребления продукции предприятия и наличия симптомов кишечной инфекции с 1 декабря необходимо обратиться в больницу или позвонить в отдел эпидемиологического надзора.

Константин Соловьев