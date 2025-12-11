«Притяжение» примет всероссийский марафон «Земля спорта»

В предстоящие выходные, 13 и 14 декабря, в Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» состоится зимний этап всероссийского марафона «Земля спорта».

Городской курорт «Притяжение» — уникальный проект по преобразованию городской среды, инициатором и ключевым инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Земля спорта» — это спортивный проект федерального масштаба, созданный для жителей загородных территорий. Он позволяет сельским жителям разных возрастов и уровней подготовки принять участие в соревнованиях и активностях по всей стране. Организованный Министерством сельского хозяйства РФ в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», проект направлен на популяризацию доступных видов спорта и здорового образа жизни. «Земля спорта» — это больше, чем событие, это движение, которое вдохновляет на занятия спортом жителей загородных территорий от Калининграда до Камчатки. С момента запуска в 2023 году марафон демонстрирует устойчивую динамику роста — количество участников увеличилось с 11 тыс. до 16,5 тыс. человек, а география проекта расширилась с 39 до 67 регионов России.

В Магнитогорске это масштабное спортивное событие соберет представителей 30 регионов страны, которые примут участие в беговых дисциплинах, спортивных активностях и хоккее в динамичном формате 33.

В первый день зимнего этапа марафона в Магнитогорске (13 декабря) стартуют отборочные турниры по хоккею. Также участники примут участие в ярком благотворительном забеге от БФ «Металлург», в котором на старт выйдут Деды Морозы и Снегурочки. Программа дня дополнена разнообразными спортивно-развлекательными активностями на выбор.

Финальный день откроет торжественная церемония с парадом участников, представлением судейской коллегии и приветствием от почетных гостей. Марафонцев ждут мастер-классы и выступления творческих коллективов. На спортивных площадках развернется решающая борьба. Так, на хоккейной площадке пройдут матчи плей-офф, которые определят финалистов, а затем и победителя. На кроссовой дистанции участники поборются в индивидуальных забегах (женщины — 2 км, мужчины — 3 км) и в смешанной эстафете (2 этапа по 1 км для женщин и 2 этапа по 2 км для мужчин).

Центральным событием станет товарищеский хоккейный матч между сборной марафона «Земля спорта» и легендами хоккейного клуба «Металлург», в числе которых и олимпийские чемпионы.

Кульминацией программы станет установление абсолютного рекорда России по тяге большегрузного автомобиля. А завершится праздник большим гала-концертом с участием популярных музыкальных коллективов.

«Марафон „Земля спорта“ наглядно показывает растущий интерес к здоровому образу жизни в малых населенных пунктах. Зимний этап соберет участников из разных уголков страны, для которых занятия физической культурой стали неотъемлемой частью жизни. Мы видим, как наш марафон становится центром притяжения и основой для развития массового спорта на загородных территориях. У нас нет возрастных или профессиональных ограничений: каждый желающий может выйти на старт. Для всех участников это шанс проверить свой характер и проявить себя», — отметила замминистра сельского хозяйства Ксения Шевелкина.

Городской курорт «Притяжение» — один из крупнейших социальных проектов России, созданных на частные средства. Стартовые инвестиции составили 25 млрд руб. Общая площадь всесезонного городского курорта составляет 400 га, из которых более 200 га уже освоено. На них размещены более 50 культурных, спортивных, оздоровительных, детских, рекреационных и просветительских объектов; высажено более двух миллионов растений, оборудованы 40 км прогулочных дорожек, беговые и велосипедные маршруты. По итогам реализации четырех очередей проекта посетителям доступны детские и спортивные площадки, искусственное озеро с пляжем и парящим мостом, насыпной холм с горнолыжной и тюбинговой трассами, фудмолл, два видовых ресторана, скейт-парк, крытая площадка для падел-тенниса, амфитеатр под открытым небом, а также визитная карточка Магнитки — крупнейший в России тематический каскадный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», в пуске которого принял участие президент страны Владимир Путин.

ПАО «ММК»