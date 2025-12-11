Импорт автомобилей с пробегом из Белоруссии в ноябре увеличился в 6,5 раз

В ноябре в Россию из Белоруссии ввезли 4079 автомобилей с пробегом (старше трех лет). Это в 6,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года. Тогда в РФ привезли всего 633 автомобиля, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

В топ-5 самых популярных марок вошли BMW (1099 штук), Audi (330), Mercedes-Benz (285), Chevrolet (262) и Volkswagen (237). Среди моделей чаще всего ввозили Chevrolet Equinox — 192 авто за месяц. Остальные места в топе занимает модельная линейка BMW: X5 (165 штук), 3-я серия (163), 5-я серия (138), Х3 (132).

С начала года из Белоруссии в Россию ввезли около 18 тыс. легковых автомобилей с пробегом. За 11 месяцев прошлого года этот показатель достигал 46,4 тыс. авто, отметил господин Целиков.

До этого Сергей Целиков также сообщил о ноябрьском росте импорта автомобилей с пробегом из Южной Кореи (+171%), из Грузии (+227%), Китая (+145%). При этом импорт новых авто сократился на 64%, писал директор «Автостата». Такую статистику он объяснил сокращением рынка на 20%, увеличением объема сборки в РФ и большими прошлогодними стоками.