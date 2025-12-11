Молодого человека судят за поджог железнодорожного оборудования в Петербурге

СКР завершил расследование уголовного дела против юноши, поджегшего объекты железнодорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в теракте. На момент совершения преступления ему было 17 лет. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, фигурант в мае 2025 года поджег коммутационный щит и выпрямитель сварочного многопостового типа в вагонном депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Такое оборудование обеспечивает поезда электричеством. Затем злоумышленник сделал фотоотчет и скрылся. Ущерб депо достиг 365 тыс. руб.

Правоохранители выяснили, что юноша пошел на преступление по указанию представителя украинских спецслужб. За это последний обещал заплатить исполнителю.

Никита Черненко