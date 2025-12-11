У работников Группы ММК есть возможность отдохнуть в СПА-отеле «Ливадийский»

На Магнитогорском металлургическом комбинате начата реализация новой социальной программы отдыха и оздоровления работников и членов их семей в СПА-отеле «Ливадийский» (Ялта).

В СПА-отеле — комфортабельные номера, оборудованные балконами или террасами, с которых открываются виды на Черное Море, Ялту и Ливадию. Всего в гостиничном комплексе 133 номера различной категории — от уютных стандартов до просторных люксов. В СПА-отеле для работников Группы ММК организовано трехразовое питание по системе «шведский стол».

К услугам отдыхающих в «Ливадийском» трехэтажный СПА-центр, главная изюминка которого — крытый 50-метровый бассейн с подогревом воды. Он позволяет купаться в любую погоду, даже зимой. Кроме того, гости СПА-центра могут насладиться саунами, широким выбором косметологических процедур и массажей, а также поддерживать спортивную форму в тренажерном зале. Для детей подготовлена современная детская комната с анимацией.

В летний период в отеле действуют два открытых бассейна с зонами для загара, один из них — прямо на крыше девятиэтажного здания с панорамным видом на морские просторы.

Уже в 2026 году, в одном из корпусов СПА-отеля «Ливадийский» после реконструкции заработает медицинский центр. Отдыхающие смогут получать санаторно- курортное лечение по профилям — заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.

Работникам Магнитогорского металлургического комбината доступны путевки в СПА-отель «Ливадийский» длительностью 10 дней по льготным ценам.

Для направления на отдых и оздоровление работнику необходимо обратиться к доверенному лицу или председателю профсоюзного комитета в структурном подразделении и оформить пакет документов. В зависимости от сезона работодатель компенсирует от 70% до 90% стоимости путевки.

СПА-отель «Ливадийский» расположен в одноименном поселке на первой береговой линии, в пяти километрах от Ялты и в 100 км от аэропорта Симферополь. Прогуливаясь по набережной вдоль моря, через 15 минут можно дойти до Ялтинской набережной и Приморского парка, кроме этого в 20 минутах ходьбы от отеля знаменитый Ливадийский дворец.

ПАО «ММК»