Чистая прибыль «Донкомбанка» сократилась до 26 млн рублей в 2025 году

Донской коммерческий банк с начала 2025 года получил 26,4 млн руб. чистой прибыли против 53,8 млн руб. годом ранее. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные портала раскрытия корпоративной информации.

Согласно опубликованным сведениям, за отчетный период банк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 3% до 2,7 млрд руб. Вклады физических лиц выросли на 6,5% и достигли 2,2 млрд руб. Чистая ссудная задолженность увеличилась на 10% и превысила 2,6 млрд руб.

Процентные доходы от размещения средств, выдачи кредитов и вложений в ценные бумаги за год выросли на четверть до 412,5 млн руб. При этом процентные расходы по привлеченным средствам увеличились на 43% и превысили 254,7 млн руб. В итоге чистые процентные доходы составили 155 млн руб.

Донской коммерческий банк был основан в сентябре 1990 года в Ростове-на-Дону как паевой фонд на базе местного отделения «Жилсоцбанка СССР». В октябре того же года получил регистрацию как КБ «Донкомбанк». На начало 2025 года капитал банка превысил 459 млн руб. Основная деятельность организации — кредитование физических и юридических лиц.

