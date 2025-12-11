Чистая прибыль «Донкомбанка» сократилась до 26 млн рублей в 2025 году
Донской коммерческий банк с начала 2025 года получил 26,4 млн руб. чистой прибыли против 53,8 млн руб. годом ранее. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные портала раскрытия корпоративной информации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно опубликованным сведениям, за отчетный период банк увеличил объем привлеченных средств клиентов на 3% до 2,7 млрд руб. Вклады физических лиц выросли на 6,5% и достигли 2,2 млрд руб. Чистая ссудная задолженность увеличилась на 10% и превысила 2,6 млрд руб.
Процентные доходы от размещения средств, выдачи кредитов и вложений в ценные бумаги за год выросли на четверть до 412,5 млн руб. При этом процентные расходы по привлеченным средствам увеличились на 43% и превысили 254,7 млн руб. В итоге чистые процентные доходы составили 155 млн руб.
Донской коммерческий банк был основан в сентябре 1990 года в Ростове-на-Дону как паевой фонд на базе местного отделения «Жилсоцбанка СССР». В октябре того же года получил регистрацию как КБ «Донкомбанк». На начало 2025 года капитал банка превысил 459 млн руб. Основная деятельность организации — кредитование физических и юридических лиц.