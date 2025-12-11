«Было выпущено 65 экземпляров, и до сегодняшнего дня уцелели не все»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о родословной гиперкара, который был продан за рекордную цену на торгах Sotheby’s.

Фото: RM Sotheby'S Фото: RM Sotheby'S

Состоявшиеся в Абу-Даби аукционные торги еще раз продемонстрировали, какие автомобили лучше всего подходят для инвестиций. С молотка ушел McLaren F1, выпущенный в начале 90-х. Уже тогда, в прошлом тысячелетии, цена этого гиперкара превышала $1 млн, еще тех долларов. Сегодня же один из этих McLaren был продан за $25,3 млн, установив тем самым рекорд для этой модели. Предыдущий был установлен в 2021 году, когда за машину, выпущенную за три десятка лет до торгов, но с пробегом всего 395 км, было заплачено $20,5 млн.

Чтобы так вырасти в цене, машина, разумеется, должна быть не малолитражкой, а именно гиперкаром. McLaren F1 и сегодня остается самым быстрым серийным автомобилем с атмосферным двигателем. «Атмосферным» не в том смысле, в каком некоторые употребляют его сейчас — например, «атмосферная обстановка на вечеринке», а в смысле без компрессора, турбин и прочих способов наддува. 386 км/ч — рекорд скорости был зафиксирован в марте 1993 года. Второе условие — машина должна быть редкой. Всего было выпущено лишь 65 экземпляров дорожной версии McLaren F1, и до сегодняшнего дня уцелели не все.

И третье условие — родословная конкретного автомобиля. Про установивший рекорд цены экземпляр известно, что первым его владельцем был султан Брунея. Позже купе несколько раз меняло хозяев, одним из которых был директор McLaren Cars. В 1997 году на пороге гиперкара оставил автограф Михаэль Шумахер. Но автограф до сегодняшнего дня не дожил. В 2007 году автомобиль был капитально модернизирован. Его оснастили редким аэродинамическим комплектом, включающим крупное фиксированное заднее антикрыло. Также изменились оптика и выхлоп. А еще машину перекрасили из ярко-желтого в нейтрально белый, замалевав и автограф Шумахера. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В том же 2007-м свою подпись на кузове McLaren оставил гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Дмитрий Гронский