В Ростове фирма погасила задолженность по зарплате после проверки прокуратуры

В Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры коммерческая организация погасила задолженность по заработной плате перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура Советского района установила, что задолжала четырем сотрудникам более 250 тыс. руб. Работодателю внесено представление, задолженность была полностью погашена. Кроме того, руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Наказание по данной статье предусматривает для физических лиц штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Константин Соловьев

