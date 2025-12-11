Треть квартир на вторичном рынке Ростова имеют стоимость ниже 5 млн рублей

В Ростове-на-Дону около 31% объявлений о продаже вторичного жилья имеют стоимость до 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба цифровой платформы «Циан».

На первичном рынке донской столицы доля доступных квартир в указанном бюджете значительно ниже и составляет всего 13%. Это объясняется значительным ценовым разрывом: в среднем новостройки стоят на 25% дороже, чем квартиры на вторичном рынке.

В целом по стране на вторичном рынке выбор квартир стоимостью до 5 млн руб. значительно разнообразнее — таких предложений около трети от общего количества. Наибольшее число предложений в этой ценовой категории зафиксировано в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге, где доля составляет 60-66%. Наименьшие показатели наблюдаются в Москве, Сочи, Севастополе и Санкт-Петербурге, где доля таких квартир не превышает 1-4%.

За 5 млн руб. потенциальные покупатели могут рассмотреть не только студии (31%) и однокомнатные квартиры (33%), но и двухкомнатные (26%). В некоторых городах также доступны трехкомнатные квартиры, хотя они и менее распространены, особенно в самых дорогих районах. Большинство таких трехкомнатных квартир находятся в домах хрущевской постройки и часто имеют определенные недостатки в состоянии или продаются с обременениями.

Наталья Белоштейн