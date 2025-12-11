При поддержке «Росатома» в Нововоронежском политехническом институте открылось новое направление подготовки токарей и фрезеровщиков

В Нововоронеже — городе расположения Нововоронежской АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») — начнётся подготовка кадров по программе дополнительного образования по двум рабочим профессиям: «Токарь на станках с ЧПУ» и «Фрезеровщик на станках с ЧПУ».



Фото: Марина Гарбарук, Управление коммуникаций НВ АЭС

Это стало возможным благодаря новому оборудованию – станкам с ЧПУ, приобретенному вузом в рамках программы сотрудничества госкорпорации «Росатом», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и АО «Атомэнергоремонт». Оно обеспечит качественную практическую подготовку высококвалифицированных кадров.

Торжественная церемония открытия современного участка механической мастерской, оснащённой новыми станками, прошла в Нововоронежском политехническом институте (НВПИ) – филиале Национального исследовательского ядерного университета МИФИ («НИЯУ МИФИ»).

В ней приняли участие директора Нововоронежской АЭС Владимир Поваров и «Нововоронежатомэнергоремонта» Герман Левченко, руководитель НВПИ - НИЯУ МИФИ Елена Булатова и депутат Воронежской областной Думы Николай Нетяга. Почётные гости по традиции перерезали красную ленточку, символизируя старт важного проекта.

Владимир Поваров отметил важность совершенствования материальной базы вуза:

«Отрадно видеть, как Нововоронежский политехнический институт прирастает компетенциями. А мы создаем для этого соответствующие условия. Будем и дальше помогать НВПИ повышать качество обучения и практического применения полученных знаний студентами, которые потом будут трудиться на предприятиях атомной отрасли».

«Открытие нового направления подготовки - наш ответ на кадровый запрос предприятий «Росатома», испытывающих потребность в специалистах по работе на металлорежущих станках. Благодарим Концерн «Росэнергоатом» и «Атомэнергоремонт» за финансирование закупки современного оборудования. Особая признательность - коллективу филиала в Нововоронеже за профессиональный монтаж и поддержку в запуске мастерской», - сказала руководитель НВПИ - НИЯУ МИФИ Елена Булатова.

Учебный процесс, выстроенный с учётом реальных потребностей производства, будет завершаться демонстрационным экзаменом. Это гарантирует, что выпускники смогут приступить к работе на предприятиях атомной отрасли без дополнительного обучения.