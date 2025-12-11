«Равный — равному»

Удмуртское отделение «Российского Красного Креста» (РКК) завершает 2025 год расширением социальных и образовательных программ, ростом донорского движения и запуском новых направлений поддержки населения. За текущий год помощь РКК получили более 5 тыс. человек, а обучение первой помощи прошло свыше 2 тыс. жителей республики. Эти результаты сформировали ключевые тенденции года — от усиления гуманитарных инициатив до развития системы устойчивой социальной поддержки. Итоги, вызовы и перспективы дальнейшей работы РКК в регионе обсудили на круглом столе, организованном «Коммерсантъ-Удмуртия».

Год больших чисел

Удмуртское отделение «Российского Красного Креста» (РКК) подвело итоги 2025 года, отметив существенный рост нагрузки на объединение. На круглом столе представители организации сообщили, что ключевыми тенденциями уходящего года стали увеличение числа обращений, развитие новых направлений и укрепление партнерских связей.

В этом году РКК исполнилось 158 лет, а удмуртское отделение приближается к собственному столетнему юбилею, который будет отмечен в 2027 году. Руководство подчеркивает, что намерено представить к этой дате полный объем многолетней гуманитарной работы и ее результаты.

«В нашем отделении помощь получили более 5 тыс. человек, и эта цифра растет буквально еженедельно. Мы видим, что запросы на поддержку, обучение и гуманитарные программы увеличиваются, и реагируем расширением команды и направлений»,— отметил председатель удмуртского отделения РКК Евгений Кривенко. Он подчеркнул, что работа строится не только на публичных активностях: значительная часть сотрудников остается «за кадром», но обеспечивает ключевые процессы.

Председатель удмуртского отделения РКК Евгений Кривенко

По его словам, организация намерена расширять физическое присутствие в муниципалитетах. В 2026 году планируется открыть отделения в Воткинске и Сарапуле на базе местных больниц. Реготделение активно развивает сотрудничество с органами власти и НКО, в том числе заключает с ними соглашения «для консолидации усилий в социальной повестке».

Исполнительный директор отделения Людмила Кривенко акцентировала внимание на том, что большинство программ субсидируется федеральным бюджетом через Минздрав и Минтруд, что позволяет обеспечивать устойчивость работы: «Наши программы (социальные, медицинские, образовательные) охватывают разные группы населения. И во всех случаях мы придерживаемся принципа доступности: любая наша активность должна быть бесплатной, открытой и профессиональной. Это важно, потому что гуманитарная повестка не может быть узкой или коммерческой».

Исполнительный директор отделения Людмила Кривенко

Также она отметила, что региональное отделение развивает несколько ключевых направлений одновременно — от милосердия и помощи уязвимым группам до популяризации донорства и обучения навыкам первой помощи.

«Равный — равному»

Обучение населения первой помощи стало одним из центральных направлений работы РКК в 2025 году. Организация делает ставку на системную работу: от детских садов до вузов, от экспресс-уроков до 32-часовых программ. Руководство подчеркивает, что запрос на обучение вырос настолько, что обучение стало одним из самых востребованных направлений.

«Мы начали с Министерства образования, и это было правильное решение. Когда руководство образовательной системы понимает значимость навыков первой помощи, процесс сразу становится широким и устойчивым. К нам начали массово обращаться школы, детсады, педагоги, и все говорили одно: нам нужны эти знания»,— рассказала Людмила Кривенко.

По ее словам, программы выстроены по возрастным категориям: маленькие дети — через игровые форматы, школьники — в рамках урока, студенты — в полуторачасовом курсе, взрослые — в обучении длительностью от часа до полноценного курса в 8, 16 или 32 часа.

Особенно заметна работа в школах. Например, в 88-й школе Ижевска занятия прошли у всех учащихся. Директор учреждения Дина Ильясова отмечает, что эффект оказался глубже, чем ожидалось: «Главный показатель — реакция детей. Они приходили с занятий с горящими глазами и рассказывали, как можно помочь друг другу и что нужно делать в опасной ситуации. А самое показательное, что после детей к нам пришли педагоги и сказали: “Обучите и нас, пожалуйста”. Это говорит о зрелом понимании, что навыки первой помощи — это не только техника, но и культура взаимовыручки».

Директор 88-й школы в Ижевске Дина Ильясова

По ее словам, в школе работа РКК воспринимается как часть воспитательной системы, в которой сочетаются милосердие, ответственность и практические навыки.

Существенную роль в расширении охвата сыграло сотрудничество с общественной организацией «Движение первых». Заместитель председателя регионального совета организации Ольга Лихачева подчеркнула, что знания передаются по принципу «равный — равному», благодаря чему их получают тысячи детей.

«Наши ребята учатся у инструкторов Российского Красного Креста, затем перерабатывают этот опыт и передают сверстникам. В этом году более 2 тыс. детей прошли мастер-классы, а сами школьники и студенты провели свыше 170 уроков. Это уникальный пример, когда компетентная методика превращается в массовую практику»,— отметила госпожа Лихачева. Она добавила, что на муниципальных этапах чемпионата по первой помощи участвовало 170 команд, а в финале — 36, что стало рекордом региона.

Заместитель председателя регионального совета организации Ольга Лихачева

Активно в программу включен ИжГТУ: волонтерский центр университета ежегодно готовит сотни студентов. «Наши студенты участвуют в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, и они должны обладать компетенциями по первой помощи. Мы сами прошли обучение, потому что работаем с большим числом учащихся. И мы видим, что эти навыки — реальное конкурентное преимущество волонтеров, особенность современного добровольческого движения»,— прокомментировал начальник управления молодежной политики вуза Дмитрий Плешаков.

Начальник управления молодежной политики ИжГТУ Дмитрий Плешаков

По словам Евгения Кривенко, обучение первой помощи стало одним из направлений, по которым региональное отделение выходит на федеральные показатели: обучение прошли 2075 человек, а 49 младших инструкторов были подготовлены для работы с школьниками и СПО.

Пульс участия

Продвижение добровольного донорства стало одним из наиболее динамичных направлений работы регионального отделения РКК в 2025 году. Руководство организации отмечает, что интерес к теме растет не только у молодежи, но и среди корпоративных коллективов и госслужащих, то есть среди тех групп, которые способны обеспечить устойчивость донорского движения.

Людмила Кривенко отметила, что сотрудничество со станцией переливания крови позволило вывести направление на новый уровень. «Мы проводим мастер-классы, лекции, квесты — все, что помогает донорству стать понятным и безопасным для людей. Наши лекции со школьниками и студентами — это не формальность. Они всегда приводят к реальным решениям: кто-то впервые сдает кровь, кто-то вступает в регистр доноров костного мозга. Каждый новый донор — это потенциальная спасенная жизнь»,— подчеркнула госпожа Кривенко.

Помощник первого заместителя председателя правительства Удмуртии Анна Асадова отметила, что в регионе растет движение государственных служащих, участвующих в донорских акциях.

«Мы создали Благотворительный клуб госслужащих, чтобы разрушать стереотип о чиновниках. Люди увидели, что среди нас много тех, кто готов помогать без оглядки на должности и статус. Донорские акции стали для нас первой инициативой, и сегодня коллеги сами подходят и спрашивают: “Когда идем?” Это показатель зрелой гражданской позиции»,— прокомментировала госпожа Асадова. По ее словам, клуб объединяет и представителей НКО, и депутатов, формируя «сообщество, где добрые практики становятся нормой».

Помощник первого заместителя председателя правительства Удмуртии Анна Асадова

В сентябре РКК провел масштабную просветительскую акцию ко Всемирному дню донора костного мозга под названием «Огонь жизни», в рамках которой через 97 городов страны, включая Ижевск, пронесли специальный факел. В столице Удмуртии к акции присоединилось 50 горожан, вступивших в федеральный регистр. Руководитель группы отдела молодежной политики ИжГТУ Наталья Балицкая, участвовавшая в эстафете как факелоносец, подчеркивает роль личного примера: «Студенты включаются, когда видят участие взрослых. Для них важно знать, что рядом находятся люди, которые делают это не по обязанности, а по убеждению. Пробежав символическую дистанцию с факелом, я сама почувствовала, что это не просто акция, а это реальное дело, за которым стоят человеческие судьбы».

Руководитель группы отдела молодежной политики ИжГТУ Наталья Балицкая

В 2025 году РКК учредил памятный значок «За вклад в развитие добровольного донорства». Вручение прошло в Ижевске впервые и стало признанием тех, кто регулярно сдает кровь и тем самым формирует донорскую культуру региона.

Школа заботы

Социально-бытовые и медико-социальные программы регионального отделения РКК развивались в 2025 году параллельно с образовательными и донорскими проектами. Организация делает ставку на профилактику, поддержку и просвещение тех групп населения, которые нуждаются в долгосрочном сопровождении.

Одним из ключевых проектов стала «Школа милосердия», реализуемая совместно с Национальной библиотекой Удмуртии. Здесь проходят мастер-классы по мелкой моторике, правильному питанию, тренировке памяти, физической активности, а также занятия по первой помощи для детей.

«Формат оказался востребованным. Мы проводим все мероприятия бесплатно и исходим из запросов людей. Иногда достаточно одного вопроса от участников, чтобы сформировать следующую тему занятий. Людям важно, что они могут получить помощь — профессиональную, доступную и без бюрократии»,— рассказала Людмила Кривенко.

Особое место занимает работа с пациентами, живущими с ВИЧ и туберкулезом. Совместные мероприятия с Удмуртским республиканский центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями становятся регулярными: просветительские уроки, экспресс-тестирование, участие РКК в акциях для населения.

Заведующая отделением профилактики СПИД-центра Надежда Лодейнова подчеркнула, что участие волонтеров РКК существенно повысило качество мероприятий: «На Едином дне тестирования волонтеры были фактически только от Российского Красного Креста, и эффективность выросла в разы. А совместные мероприятия — в торговых центрах, на фестивалях — стали живее, ярче, привлекают больше жителей. Мы готовы расширять сотрудничество, потому что это не формальность, а реальная работа по профилактике».

Заведующая отделением профилактики СПИД-центра Надежда Лодейнова

Евгений Кривенко добавил, что программа помощи пациентам с ВИЧ будет развиваться: создание групп поддержки, развитие маршрутизации, интеграция с социальными службами.

Время быть рядом

Психосоциальная поддержка стала новым, но стратегически важным направлением работы удмуртского отделения РКК. Стартовав в 2025 году, программа изначально ориентирована на помощь людям в стрессовых ситуациях, эмоциональных кризисах и чрезвычайных происшествиях. Координатор направления Анна Хоймова отметила, что работа строится сразу в нескольких векторах: гуманитарная помощь, психологическое консультирование и реагирование на чрезвычайные ситуации.

«Психосоциальная поддержка — это система, которая помогает людям сохранить психологическую устойчивость. Мы создаем единые рекомендации для пунктов сбора помощи, выстраиваем маршрутизацию благополучателей, подключаем горячую линию и формируем сеть бесплатных очных консультаций. Наша задача сделать так, чтобы любой человек получил поддержку быстро и без барьеров»,— рассказала госпожа Хоймова.

Координатор направления Анна Хоймова

По ее словам, особую важность приобретает подготовка населения к чрезвычайным ситуациям. «Мы обучаем первой психологической помощи, помогаем людям освоить навыки персональной готовности к ЧС. В кризисной ситуации человек действует лучше, если имеет хотя бы минимальную базу. Это снижает риск паники, снижает травматизацию и помогает сохранять жизнь и здоровье»,— добавила Анна Хоймова.

Руководство отделения подчеркивает, что направление будет одним из приоритетных в 2026 году: развитие групп взаимоподдержки, расширение сотрудничества с медицинскими и психологическими службами, создание единой системы реагирования.

Искусство поддержки

В 2025 году удмуртское отделение РКК значительно расширило участие в культурных и городских событиях. Организация стала постоянным партнером крупных фестивалей, спортивных мероприятий и социальных акций, обеспечивая обучение первой помощи, информационные программы и гуманитарную поддержку. Одним из ключевых событий стал проект «Город Добрых Дел», реализованный совместно с администрацией Ижевска.

«Администрация попросила придумать добрый проект. Мы пришли к Анне Асадовой и за несколько дней собрали команду партнеров. Получился праздник, который объединил донорство, мастер-классы, волонтеров, семьи с детьми. В следующем году он будет еще масштабнее, это уже запрос общества»,— рассказал Евгений Кривенко.

Среди значимых партнеров — администрации города и республики, ИжГТУ, Национальная библиотека, общественные движения, медийные проекты. Но особое место заняло сотрудничество с учреждениями культуры. В 2025 году более 2 тыс. жителей региона получили бесплатные билеты на концерты и спектакли — часть программы благотворительного искусства.

Особый резонанс вызвал объявленный благотворительный показ балета «Щелкунчик» в Театре оперы и балета. По словам директора театра Алексея Фомина, инициатива стала логичным продолжением многолетнего сотрудничества учреждения с РКК.

Директора Театра оперы и балета Алексей Фомин

«Наше партнерство с Российским Красным Крестом развивается уже не первый год, и проведение благотворительного показа стало его естественным продолжением. Это не разовая акция: горожане уже воспринимают наше партнерство как норму. Искусство способно поддерживать людей, и хорошо, что рядом есть организация, которая делает эту поддержку практической»,— отметил господин Фомин.

Сотрудничество с фестивалями также стало частью повестки. На семейном фестивале «ЭКТОНИКА» волонтеры РКК проводили тестирование на ВИЧ, мастер-классы и обучающие активности для сотен посетителей.

«Когда на площадке появляется Российский Красный Крест, меняется все. Люди чувствуют себя безопаснее, дети идут на мастер-классы, студенты — помогать. Мы видим, как их присутствие структурирует пространство: праздник остается праздником, но появляется важная социальная составляющая»,— прокомментировал директор медиацентра «ЭКТОНИКА» Владислав Горжак.

Директор медиацентра «ЭКТОНИКА» Владислав Горжак

По словам Евгения Кривенко, региональное отделение участвовало практически во всех крупных городских событиях года — от спортивных марафонов до экологических акций. И каждое участие становилось поводом для обучения, профилактики и популяризации гуманитарной повестки.

Кровеносная система

Одной из важных тем круглого стола стало обсуждение инклюзивных проектов и работы с семьями, воспитывающими детей с особенностями здоровья. Это направление занимает особое место в повестке РКК, как одно из наиболее требующих системной, долгосрочной и профессиональной поддержки.

Сотрудничество с реабилитационными центрами, развитие адаптивного спорта, проведение мастер-классов по социально-бытовой адаптации — все это формирует устойчивую сеть помощи семьям. Отделение работает в партнерстве с общественными организациями, педагогами и социальными службами.

Председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по социальной политике, здравоохранению и спорту Людмила Чеснокова подчеркнула, что РКК стал ключевым звеном между различными структурами, оказывающими социальную поддержку.

«Если третий сектор (НКО) — это иммунная система страны, то Российский Красный Крест в Удмуртии — ее кровеносная система. Они соединяют все органы и направления: образование, культуру, здравоохранение, спорт. Делают это мягко, бесшовно, клиентоцентрично. Я не вижу такой социальной проблемы, которую бы они не закрывали»,— отметила госпожа Чеснокова. По ее словам, благодаря этой работе регион становится более устойчивым к кризисам, а социальная поддержка — более эффективной и человечной.

Председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по социальной политике, здравоохранению и спорту Людмила Чеснокова

Важным направлением конца года стала акция «Елка для каждого», организованная ижевским медиахолдингом Centre digital & media. Акция ежегодно собирает подарки для детей с инвалидностью, пациентов онкологических отделений и подопечных хосписа. В 2025 году акция достигла рекордных масштабов — более 140 детей и сбор средств на медицинское оборудование. Инициатива стала традицией, объединяющей бизнес, СМИ, государственные структуры и волонтеров.

Евгений Кривенко подчеркнул, что сила проекта — в преемственности и внимании к семьям: «Эта акция не про разовое вручение подарка. Она про то, что детей не оставляют. С ними поддерживают связь, следят за судьбами, остаются рядом. Это формирует доверие и настоящее сообщество людей, которые помогают друг другу из года в год».

Таким образом, работа удмуртского отделения РКК в 2025 году охватила почти все сферы социальной жизни: от обучения и донорства до психосоциальной помощи и инклюзии. Организация стала центром притяжения для волонтеров, партнеров и жителей региона, а ее проекты — инструментом формирования культуры взаимной поддержки.