Растраты хватило и кассирам

Как стало известно “Ъ”, от шести до восьми с половиной лет колонии прокурор запросил для фигурантов дела о хищении 250 млн руб. из АКБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ). На скамье подсудимых находятся 11 человек — от 2 бывших председателей правления до кассиров кредитного учреждения. По версии обвинения, совладелец банка Александр Петров организовал аферу по выдаче заведомо невозвратных кредитов, потом списал долги на себя, оформил личное банкротство и уехал за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Петров

Фото: PhotoXpress Александр Петров

Фото: PhotoXpress

В Басманном райсуде Москвы после полугода слушаний на днях прошли прения сторон по делу о хищении средств БНКВ. Представитель прокуратуры попросил признать всех 11 подсудимых виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как заявил гособвинитель, обязанности между сотрудниками в банке, в том числе при совершении криминальных операций, распределяли бывшие совладелец БНКВ Александр Петров, его сын Сергей Петров и Андрей Синицын (двое последних в разное время занимали пост предправления).

Поскольку Петров-старший успел скрыться, то самые большие сроки — по восемь лет шесть месяцев колонии общего режима каждому — прокурор запросил для Петрова-младшего и господина Синицына.

Только они двое содержатся под стражей, остальные, в том числе жена господина Синицына Оксана и экс-супруга Петрова-младшего Ольга,— под подпиской о невыезде. Для первой в прениях сторон обвинение потребовало восемь лет колонии, а для второй — шесть лет. Наказание для остальных подсудимых прокурор также попросил в этом диапазоне. Отдельно он отметил, что считает необходимым назначить всем фигурантам штраф, кратный их заработкам за те три года, в которые происходило хищение средств, что составило в зависимости от должностей от 1,7 млн до 7,4 млн руб. Кроме того, сторона обвинения посчитала необходимым удовлетворить гражданский иск АСВ как преемника рухнувшего БНКВ о возмещении всей суммы причиненного ущерба.

Лицензия у банка была отозвана в конце декабря 2016 года, когда долги перед кредиторами составляли 4,2 млрд руб. В марте 2017 года Арбитражный суд Москвы признал БНКВ банкротом. Уже через два месяца после этого Центробанк направил в правоохранительные органы первое заявление. Уголовное дело появилось спустя 6 лет после 20 отказов в его возбуждении.

Напомним, что, по версии ГСУ СКР, преступление было совершено в период с марта 2014 года по ноябрь 2016 года, а организатором являлся руководитель и совладелец БНКВ Александр Петров. Вместе с топ-менеджерами кредитного комитета, по данным следствия, он организовал выдачу заведомо невозвратных девяти потребительских кредитов как клиентам банка, так и его сотрудникам в общей сложности на 250 млн руб.

Суммы варьировались от 8 млн до 42 млн руб., а деньги выдавались из кассы наличными без оглядки на финансовое положение заемщика. Накануне краха банка часть заемщиков списала долги на самого Александра Петрова на общую сумму 203 млн руб.

Это стало одной из причин его личного банкротства в 2017 году.

Но в 2023 году под следствием оказались бывшие предправления банка, сотрудники кредитного комитета БНКВ, а также «технические» заемщики, кассиры банка и т. д. По некоторым данным, часть фигурантов в ходе суда частично признала свою вину. В результате в прениях лишь несколько подсудимых просили полного оправдания, а другие говорили о несогласии с квалификацией их действий. А, например, адвокат Сергей Логинов, защищающий эксперта сектора депозитарного учета БНКВ Людмилу Пузенкову, и вовсе считает, что женщина была искусственно введена в дело «для массовости».

По его словам, Петров-старший, у которого она ранее работала секретарем, попросил оформить потребительский кредит на 42 млн руб., чтобы иметь возможность работать с наличными. Женщина согласилась, но впоследствии кредит был официально закрыт. «У нее нет мотива, корыстной заинтересованности и участия в преступной группе»,— заявил господин Логинов, отметив, что ее непричастность к растрате подтверждается и отсутствием ее фамилии в числе ответчиков по гражданскому иску. Перед прениями сторон господин Логинов просил суд вернуть дело для устранения выявленных нарушений прокурору, но получил отказ.

Сергей Сергеев