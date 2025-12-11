Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о российском псевдочемпионе, все спортивные успехи которого оказались вымышленными.

В 1990-е годы бодибилдинг в России был очень популярен. И, конечно, стали появляться атлеты, которые жаждали славы непревзойденного Арнольда Шварценеггера. Одним из самых раскрученных в то время был Александр Курицын, который взял себе псевдоним Невский. Он часто снимался в различных телепрограммах, где в титрах вдруг появилась информация, что россиянин выиграл титул Мистер Мир. О том, что это не так, выяснилось достаточно быстро, но на карьере бодибилдера ложь никак не отразилась. Более того, господин Курицын уехал покорять Голливуд, долгое время не терял популярности и постоянно рассказывал о новых победах на различных международных турнирах. Только вот эти победы ничем не были подтверждены, кроме слов самого чемпиона. Периодически атлета разоблачали, он даже признавался в том, что откровенно лгал, но все равно оставался на плаву.

Самый громкий скандал грянул в 2010-м. Тогда СМИ написали о том, что российский бодибилдер Александр Невский выиграл титул Мистер Вселенная. Страна ахнула. Еще бы, ведь именно Мистером Вселенной становился сам Арнольд Шварценеггер. Но после громкой новости стали появляться подробности победы. Выяснилось, что это был турнир, который не имеет к легендарному соревнованию никакого отношения, и проводит его некая федерация фитнеса. Причем даже туда господин Курицын был приглашен для так называемого гостевого позирования. В итоге обман опять раскрылся, и стало известно, что атлет вообще не участвовал в серьезных турнирах ни в России, ни за рубежом. После этого скандала Александр Курицын покинул нашу страну и сейчас живет в США. Периодически из-за океана приходит информация о деятельности псевдочемпиона, правда, всему этому уже мало кто верит.

Владимир Осипов