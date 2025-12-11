Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В центре Ростова 23 многоэтажки остался без отопления

В Ленинском районе Ростова-на-Дону 23 многоквартирных дома остались 11 декабря без тепла из-за аварии на теплотрассе на ул. Пушкинской, 61. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 23 МКД в границах ул. Пушкинская — пер. Халтуринский — пер. Соборный»,— отметила министр.

Работы на аварийном участке ведут сотрудники ООО «Ростовские тепловые сети». Они завершатся около 18:00.

Наталья Белоштейн

