В центре Ростова 23 многоэтажки остался без отопления
В Ленинском районе Ростова-на-Дону 23 многоквартирных дома остались 11 декабря без тепла из-за аварии на теплотрассе на ул. Пушкинской, 61. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 23 МКД в границах ул. Пушкинская — пер. Халтуринский — пер. Соборный»,— отметила министр.
Работы на аварийном участке ведут сотрудники ООО «Ростовские тепловые сети». Они завершатся около 18:00.